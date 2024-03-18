Министры иностранных дел ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на военную помощь Украине

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

"Заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины, приняло окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Министр выразил благодарность коллегам за этот шаг", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе заседания Кулеба призвал европейских партнеров как можно скорее принять все необходимые решения для увеличения и ускорения поставок оружия и боеприпасов для украинских военных, а также развития оборонных индустрий ЕС и Украины.

Он также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

"Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", - отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

Также министр отметил, что украинские воины сейчас являются единственной линией европейской обороны против агрессивной путинской России, стремящейся уничтожить Европу и нормальную жизнь миллионов европейцев.

"Украинский солдат - единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле", - добавил он.

Кулеба также отметил, что Украина выполнила все четыре шага, предопределенные Еврокомиссией. Он выразил надежду, что Еврокомиссия и государства-члены ЕС объективно оценят прогресс Украины и примут решения, необходимые для практического начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.

Глава МИД также отметил необходимость усилить санкционное давление против государства-агрессора, синхронизировать санкции против России и Беларуси и закрыть все лазейки для экспорта товаров двойного назначения в Россию, которые оно использует для производства оружия.

Министр приветствовал инициативу президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. По его мнению, союзники также должны найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, 13 марта послы Евросоюза одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.

Также в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что к марту 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.

При этом страны ЕС заявили, что совместно готовы производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.