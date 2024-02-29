Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ВСУ за сегодня сбили три российских Су-34, главком Александр Сырский съездил на передовую и назвал свою главную задачу, а Европарламент призвал передать Украине дальнобойные ракеты и конфисковать активы РФ.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Сбитие трех Су-34

Украинские войска утром сбили российский Су-34 на восточном направлении. Позже воины сообщили об уничтожении еще двух истребителей на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Таким образом, только сегодня ВСУ "приземлили" три Су-34 россиян.

Сырский о фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после поездки на Донбасс заявил о просчетах командиров, что повлияло на оборону. Чтобы исправить ситуацию, выделили резервы. Также, по словам главкома, оккупанты прорвались на окраины Орловки, но были выбиты.

На сейчас Сырский называет следующие главные задачи: удержать позиции и восстановить утраченное положение.

"Майдан-3"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Россия скупает Telegram-каналы и страницы в других соцсетях для спецоперации "Майдан-3" по расшатыванию ситуации в Украине. Также враг выходит на лидеров общественных мнений.

По словам Юсова, у Украины есть списки людей, которых Москва может привлечь к этой операции.

Удар по оккупантам в Еленовке

ВСУ нанесли ракетный удар с РСЗО по скоплению кафиров в Еленовке Донецкой области. Враг потерял 19 военных, в том числе заместителя командира военного подразделения. Также еще 12 захватчиков ранены, в том числе командир этого подразделения.

Сценарий войны от Bloomberg

Bloomberg описало вероятный сценарий действий Украины на фронте в ближайшие полгода. Как пишет издание, Украина, вероятно, попытается удержать линию фронта как можно дольше до второй половины 2024 года. Тогда Киев может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться.

Ситуация по Авдеевкой

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий опроверг информацию об оккупации села Бердичи под Авдеевкой.

Кибератак на Mail.ru

Украинская IT-армия атаковала самый большой интернет-портал в России Mail.ru. По информации Минцифры, все пользователи, находящиеся вне России и часть внутренних пользователей, потеряли доступ к своим аккаунтам.

В Азовском море горел катер РФ

ГУР перехватило радиопереговоры оккупантов о пожаре на российском катере в Азовском море. По предварительным данным, у оккупантов есть потери среди экипажа катера.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по инициативе Украины государства-участники ОБСЕ официально активировали "Московский механизм" в отношении украинских гражданских заложников, удерживаемых Россией.

"Московский механизм" - это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, разрешающая развертывание международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ.

Граница

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. По всем направлениям утром в очередях насчитали примерно 2200 грузовиков.

Повышение пенсий

В марте состоится сразу два этапа повышения пенсий в Украине. Выплаты будут перечислены на основании индексации и роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Минимальная пенсия теперь составит 2 725 грн, а средний размер индексации - 322 грн. Подробно о повышении пенсий с марта - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

ДТП с нардепом Николаенко

ГБР завершило расследование по делу народного депутата Андрея Николаенко, обвиняемого в смертельном ДТП в Житомирской области.

По данным правоохранителей, нардеп двигался из столицы во Львов с превышением скорости. Когда 18-летняя девушка перебегала дорогу, водитель не предпринял действий, которые могли бы помешать трагедии. Кроме того, Николаенко систематически превышал скорость и привлекался к ответственности. Только в течение 2022-2023 годов в отношении его было вынесено 22 постановления.

Курс

Доллар дешевеет третий день. Официальный курс на 1 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,0492 грн за 1 доллар (-0,1585 грн).

Погода

В первый день весны в Украине будет солнечная и сухая погода. В некоторых регионах столбики термометра будут достигать +19 градусов.

Мир

Цена Bitcoin

Bitcoin впервые с ноября 2021 года пересек отметку в 60 тысяч долларов. Но эксперты предупреждают, что стоимость может и быстро снизиться.

Россия

Российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он говорил о войне против Украины, пригрозил НАТО "ядеркой" в случае отправки Западом войск на украинскую территорию, а также сказал о падении рождаемости и бедности.

РБК-Украина в материале привело главные заявления кремлевского диктатора.

ЕС

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Евродепутаты призывают передать Украине оружие для победы и конфисковать активы РФ.

Китай

В МИД Китая объяснили почему отправляют своего спецпредставителя Ли Хуэя в Украину, страны ЕС и Россию. Цель Пекина - якобы подготовка к мирным переговорам.

Конфискация активов РФ

Bloomberg узнало об опасениях Франции, Германии и Европейского центробанка по поводу конфискации замороженных активов РФ. Они опасаются ответных российских мер.

Макрон сделал новое заявление об отправке войск в Украину

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "каждое слово", которое он говорит о войне в Украине, является "взвешенным".

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