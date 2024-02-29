Bloomberg описал вероятный сценарий действий Украины на фронте в ближайшие полгода

Украина, вероятно, попытается удержать линию фронта как можно дольше до второй половины 2024 года. Тогда Киев может получить истребители F-16, а производство западных боеприпасов должно увеличиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Это позволило бы Киеву спланировать еще одно возможное контрнаступление в 2025 году", - говорится в статье.

В то же время, как утверждает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, которого цитирует Bloomberg, "крупное наступление по-прежнему будет проблемой для Кремля", поскольку несмотря на нехватку ресурсов у Украины, России потребуется гораздо больше солдат, а также тяжелых танков и транспортных средств для начала наступления.

"У Путина больше артиллерии, у него есть возможность каждый месяц заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например, танков и бронетехники", - сказал Бауэр.

Он также указал на недавние данные на значительные потери России в войне.

"Соотношение 1:7 означает, что ему (Путину, - ред.) понадобится много сил, чтобы победить украинцев", - сказал добавил адмирал.

Самолеты F-16 для Украины

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне. При этом, Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно, когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

Напомним, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

В августе 2023 года Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16. Речь тогда шла о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.