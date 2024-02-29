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Солнечно и до +19 градусов: какой будет погода в регионах Украины в первый день весны

Украина, Четверг 29 февраля 2024 14:09
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Солнечно и до +19 градусов: какой будет погода в регионах Украины в первый день весны Фото: погода в Украине 1 марта будет солнечной и без осадков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В первый день весны в Украине ожидается солнечная и сухая погода. На территории некоторых регионов столбики термометра будут достигать +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

1 марта ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит +7+12 градусов, в западных областях +12+19 градусов, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской местами +7+10 градусов.

Ветер - юго-восточный, умеренный, на западе временами порывистый, до сильного.

Погода в Киеве

Ночью в городе будет держаться холод, впрочем, днем столбики термометра поднимутся до +10 градусов.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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