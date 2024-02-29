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ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России

Четверг 29 февраля 2024 14:48
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ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России Фото: ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская ІТ-армия атаковала самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства цифровой трансформации Украины.

Как пишет Минцифры, благодаря кибервойскам российский сервис электронной почты остановился.

"Все пользователи, которые находятся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - пишет пресс-служба.

Фото: ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России (freepik.com)

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:

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