Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства цифровой трансформации Украины.

Как пишет Минцифры, благодаря кибервойскам российский сервис электронной почты остановился.

"Все пользователи, которые находятся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - пишет пресс-служба.

Фото: ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России (freepik.com)

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру: