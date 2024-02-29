ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России
Украинская ІТ-армия атаковала самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства цифровой трансформации Украины.
Как пишет Минцифры, благодаря кибервойскам российский сервис электронной почты остановился.
"Все пользователи, которые находятся вне территории России, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - пишет пресс-служба.
Фото: ІТ-армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в России (freepik.com)
Другие кибератаки
Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру:
- 31 декабря 2023 года украинская ІТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор";
- в январе украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России.
- хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.