Биткойн подскочил до уровней 2021 года: чем вызван рост криптовалюты

Резкий рост биткойна до уровней 2021 года был вызван несколькими факторами. Эксперты предупреждают, что стоимость может также быстро снизиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бурные 24 часа для рынка криптовалют привели к тому, что биткойн 28 февраля подскочил на 13% до 63 968 долларов, впервые с ноября 2021 года превысив уровень 60 тысяч долларов. По состоянию на утро 29 февраля биткойн стоил 62 535 долларов.

На текущих уровнях биткой близок к своему рекорду эпохи пандемии в 68 991,85 долларов, что является форпостом на фоне осторожности на мировых рынках из-за снижения ожиданий относительно более мягкой денежно-кредитной политики.

Причины роста биткойна

Биткойн в этом году вырос более чем на 40% благодаря успешному дебюту американских ETF, которые напрямую владеют токеном. Пакет фондов от таких компаний, как BlackRock и Fidelity Investments, был запущен 11 января, что на сегодняшний день обеспечило чистый приток средств в размере около 7 млрд долларов.

Предстоящее сокращение роста предложения биткойнов - так называемое сокращение вдвое - усиливает оптимистичные настроения, даже несмотря на то, что продолжаются споры о том, какое влияние это событие действительно оказывает на прогноз цен.

"Оптимизм в отношении биткойна обусловлен несколькими факторами, работающими вместе: спотовым притоком BTC ETF в США, предстоящим сокращением выпуска новых биткойнов, известным как сокращение вдвое, и общим возобновлением оптимизма в отношении класса криптоактивов в целом", - сказал Джонатон Миллер, управляющий директор австралийской биржи цифровых активов Kraken.

Стоимость биткойна выросла более чем в три раза с начала прошлого года, восстановившись после падения на 64% в 2022 году. Это произошло после серии скандалов и банкротств, которые подняли вопросы о жизнеспособности криптовалюты. В 2024 году биткойн превзошел традиционные активы, такие как акции и золото.

После сокращения вдвое, которое ожидается в конце апреля, количество новых монет, добываемых ежедневно, снизится до 450 с 900 в настоящее время. Если спрос останется постоянным, сторонники прогнозируют, что цена сможет вырасти.

Возможно резкое падение

Некоторые наблюдатели предупреждать о циклах бума и спада, которые стали символом криптовалюты. Например, биткойн упал ниже 15,5 тысяч долларов примерно через год после достижения рекордного максимума в ноябре 2021 года.

"Этот шаг был очень резким, кредитное плечо на данный момент очень велико, что следует из базы деривативов и ставок финансирования, поэтому я не удивлюсь резкой коррекции на 20% и более, - сказал Хайме Баеза, основатель крипто-хеджирования. фонд AnB Investments. - Я бы не стал участвовать в этом ралли, пока оно продолжает двигаться такими темпами".

Рискованный актив

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".