Все слова "взвешенные и обдуманные". Макрон объяснил заявление по отправке военных в Украину

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "каждое слово", которое он говорит о войне в Украине, является "взвешенным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

На днях французский президент заявил, что отправка западных войск в Украину "не исключена", подчеркнув при этом, что консенсуса по этому вопросу нет.

"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему является взвешенным, продуманным и обдуманным", - заявил Макрон сегодня.

Однако реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.

Напомним, мы писали, что премьер Франции Габриэль Атталь рассказал для чего нужны иностранные военные в Украине.

Предыстория

Напомним, 26 февраля в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Однако против отправления войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины нет.

Детальнее о реакции других лидеров и о том, готовятся ли партнеры задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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