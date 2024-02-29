В Китае объяснили, зачем отправляют посланника в Украину, ЕС и Россию

Китай отправляет спецпредставителя Ли Хуэя в Украину, страны ЕС и Россию для якобы подготовки к мирным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times.

Она заявила, что долгая война России против Украины "не отвечает общим интересам международного сообщества".

Спикер МИД добавила, что Китай готов сотрудничать для прекращения "конфликта" и его политического урегулирования. При этом Мао Нин назвала войну "украинским кризисом".

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", - сказала спикер МИД.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне начнется 2 марта.

Ранее посланник Китая уже посещал Украину и Россию.

Добавим, что Китай пытается держаться якобы нейтралитета в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней. Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его раскритиковали.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в саммит мира.