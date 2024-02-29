Европарламент призвал передать Украине дальнобойные ракеты и конфисковать активы РФ

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. Евродепутаты призывают передать Украине оружие для победы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Резолюцию поддержал 451 европейский депутат, 46 были "против", 49 воздержались. Европарламент отмечает, что для победы Украины не должно быть никаких ограничений на военную помощь Украине.

В частности, евродепутаты призывают страны ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, в частности, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, разные виды артиллерии, а также беспилотники и оружие для противодействия им.

Кроме того, в резолюции указывается, что все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном плане не менее 0,25% своего ВВП в год. Также страны ЕС призывают начать переговоры с оборонными компаниями для обеспечения увеличения производства и поставок боеприпасов, снарядов и ракет в Украину.

Также европейские депутаты призвали Палату представителей США принять финансирование помощи Украины.

Резолюция также отмечает важность конфискации замороженных российских активов, чтобы использовать их на восстановление Украины.

"Россия должна быть обязана выплатить наложенные на нее репарации, чтобы обеспечить существенный вклад в восстановление Украины", - говорится в документе.

Евродепутаты призывают ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против Москвы и Минска, в частности, речь идет о запрете импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС, прекращении ядерного сотрудничества с РФ и внедрении полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемого морем по трубопроводам

Новые санкции ЕС против России

Напомним, накануне 24 февраля Европейский союз принял 13-й пакет санкции против России.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.