ГУР получило списки людей, которых Россия хочет привлечь к спецоперации "Майдан-3", - Юсов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире " Радіо Свобода ".

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях", - сказал он.

Для достижения целей продвижения российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине, говорит представитель ГУР, осуществляется массовая покупка и создание телеграм-каналов. Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях.

"Сейчас буквально в реальному времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов - начиная от телеграм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - сказал Юсов.

Название спецоперации

Операция, цель которой - расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3". По словам Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.

"Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "майдан" - угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы вспомоним, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", - сказал Юсов.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе и устранить главу государства. Ссылаясь на данные разведки, Зеленский говорил, что этот план в России называют Майдан-3.