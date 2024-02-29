ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штурмы отбиваются. В ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой

Четверг 29 февраля 2024 18:39
UA EN RU
Штурмы отбиваются. В ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой Иллюстративное фото: в ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне не оккупировали село Бердычи Донецкой области, которое находится под Авдеевкой. Подобные слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг поменял тактику под Авдеевкой. Сейчас там находятся сразу пять мотострелковых бригад и россияне действуют более численным составом, чем раньше.

Штурмы отбиваются. В ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под АвдеевкойФото: Бердычи на карте (скриншот)

По словам Лихового, Бердычи враг сегодня, 29 февраля, атаковал двумя танками, тремя БМП, в которых сидели экипажи. Также наступало до сотни пехоты.

"Штурмы отбиваются, но, как говорит Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), поскольку враг упорно продолжает атаковать наши позиции, то имеет успехи на определенных участках. Но что касается села Бердычи, то информация о его оккупации не соответствует действительности", - подчеркнул Лиховой.

Оккупация Авдеевки

Напомним, недавно украинским военным пришлось отступить из Авдеевку, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этому, в частности, стала нехватка боеприпасов из-за того, что страны Запада не смогли их предоставить вовремя.

После оккупации Авдеевки россияне начали наступать дальше на запад. Им удалось взять под контроль еще несколько населенных пунктов.

Более детально о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Вооруженные силы Украины Донецкая область Война России против Украины
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС