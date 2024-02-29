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В Азовском море горел российский катер, у врага есть потери, - ГУР

Четверг 29 февраля 2024 17:12
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В Азовском море горел российский катер, у врага есть потери, - ГУР Иллюстративное фото: в Азовском море горел российский катер (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В акватории Азовского моря сегодня, 29 февраля, был пожар на одном из российских катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Известно о потерях в рядах оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

По информации разведки, пожар охватил ходовую рубку судна, после чего экипаж срочно запросил эвакуационную группу. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов.

"Враг понес потери в количестве пятерых оккупантов", - подчеркнули в ГУР.

Там добавили, что причины пожара и характер потерь врага все еще уточняется.

Пожар на ледоколе

Стоит заметить, что это не первый пожар на российском судне за сегодня. Недавно стало известно, что в порту Санкт-Петербурга горел ледокол "Ермак".

Российское МЧС обнародовало видео, как на месте инцидента пожарные пытались ликвидировать возгорание.

Информации о пострадавших в результате инцидента не было.

К слову, украинские военные уже неоднократно уничтожали российские корабли в Черном море. Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.

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