ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток
Украинские военные 29 февраля сбили еще два самолета Су-34 оккупантов. В общей сложности россияне потеряли уже три самолета с начала этих суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях!" - рассказал он.
Сырский поблагодарил военных за боевую работу.
ВСУ сбили еще два Су-34 29 февраля (facebook.com/CinCAFofUkraine)
ВСУ уничтожили уже 13 российских самолетов в феврале 2024
В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. В частности, утром 29 февраля ВСУ уже "приземлили" один Су-34 врага. Среди уничтоженных российских бортов - десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем, большинство из них были сбиты на восточном фронте.
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игат, массовое сбитие российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.
Кроме того, из-за постоянной опасности, российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это, в определенной степени, облегчает отработку по вражеской авиации.
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