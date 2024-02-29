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ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению оккупантов в Еленовке

Еленовка, Четверг 29 февраля 2024 08:23
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ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению оккупантов в Еленовке Фото: ВСУ ударили по оккупантам в Еленовке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области. ВСУ использовали реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как отмечается, удар был нанесен с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным, 19 оккупантов погибли, в том числе заместитель командира подразделения. Также Генштаб сообщает о 12 раненых захватчиках, в том числе командире этого подразделения.

Потери России в войне против Украины

Россия скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 413 тысяч оккупантов.

Британская разведка считает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональную армию.

По данным ГУР, Россия вербует на войну против Украины сирийцев, им выдают паспорта по ускоренной процедуре. К схеме рекрутинга причастны турфирмы.

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