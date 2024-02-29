Доллар продолжил падение: НБУ установил официальный курс на 1 марта

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 1 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,0492 гривен за 1 доллар (-0,1585 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,2035 гривен за 1 евро (-0,0933 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 15 копеек до 38,01-38,03 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,65 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

По его словам, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением.

Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.