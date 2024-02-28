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Оккупанты КАБами ударили по центру Купянска: есть жертвы и люди под завалами

Харьков, Среда 28 февраля 2024 14:49
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Оккупанты КАБами ударили по центру Купянска: есть жертвы и люди под завалами Фото: оккупанты КАБами ударили по центру Купянска 28 февраля, есть жертвы и люди под завалами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли центр Купянска 28 февраля, использовав КАБы. Погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, под завалами могут быть еще люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области.

"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города", - рассказал Синегубов.

По его данным, в результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена.

"Вероятно, под завалами еще есть люди", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрела

Как отметили в полиции Харьковской области, обстрелом в городе разрушены кафе и церковь.

"Повреждено помещение кафе. Ранение получила 31-летняя женщина, ее 39-летний брат погиб. Зафиксировано попадание в церковь Иисуса Христа. Под завалами оказался 58-летний пастырь. Он получил не совместимые с жизнью травмы", - добавили правоохранители.

Освобождение Купянска и Купянска-Узлового Харьковской области

Купянск и Купянск-Узловой были оккупированы во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже за город шли серьезные бои. Об освобождении Купянска Харьковской области стало известно в начале сентябре 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города.

Позже, уже в конце месяца под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой. С тех пор российские войска не прекращают обстреливать эти города.

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