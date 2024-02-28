До +18 с небольшими осадками: какой погоды ожидать в регионах Украины в последний день зимы

Погода в последний день зимы в Украине будет теплой и преимущественно осадков. В некоторых регионах днем отметки термометров достигнут +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Первого марта в Украине ожидается солнечная погода до +6+12 градусов, на западе +12+18 градусов.

Ожидается ночная температура около нуля, днем до +10 градусов.

В Киеве завтрашний день будет сухим, с солнечными прояснениями.

Возможен небольшой дождь на Волыни и Ровенщине.

"Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию - 29 февраля осадков не предполагается", - отмечает синоптик.

Завтра в Украине ожидается +7+12, а в западных областях +12+18 градусов.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

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