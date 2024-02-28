ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До +18 с небольшими осадками: какой погоды ожидать в регионах Украины в последний день зимы

Украина, Среда 28 февраля 2024 11:46
UA EN RU
До +18 с небольшими осадками: какой погоды ожидать в регионах Украины в последний день зимы Фото: погода в Украине 29 февраля будет теплой и без осадков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Погода в последний день зимы в Украине будет теплой и преимущественно осадков. В некоторых регионах днем отметки термометров достигнут +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Завтра в Украине ожидается +7+12, а в западных областях +12+18 градусов.

Ночью на востоке ожидается 2-5 градусов.

"Антициклон и дальше будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию - 29 февраля осадков не предполагается", - отмечает синоптик.

Возможен небольшой дождь на Волыни и Ровенщине.

Погода в Киеве

В Киеве завтрашний день будет сухим, с солнечными прояснениями.

Ожидается ночная температура около нуля, днем до +10 градусов.

Общий прогноз на 1 марта.

Первого марта в Украине ожидается солнечная погода до +6+12 градусов, на западе +12+18 градусов.

Погода в Украине

Средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года в результате рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год ознаменовался рекордами в сфере климата, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС