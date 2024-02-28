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Приднестровье обратилось к России за "защитой" от Молдовы: о чем речь

Среда 28 февраля 2024 14:49
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Приднестровье обратилось к России за "защитой" от Молдовы: о чем речь Фото: Приднестровье обратилось к России за "защитой" от Молдовы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР"), во время сегодняшнего съезда, 28 февраля, обратились к России с просьбой о защите в условиях "усиления давления Молдовы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В частности депутаты обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Еврпои (ОБСЕ), Содружеству Независимых Государств (СНГ), Европейскому парламенту, международному комитету Красный Крест и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом "повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и прекратить нарушение прав и свобод жителей Приднестровья".

Согласно заявлению местных депутатов, Молдова, якобы, развязала против непризнанной "ПМР" "экономическую войну". В частности они обвинили Кишинев в том, что он намеренно блокирует переговоры с Тирасполем.

Вопросы Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство. В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных.

Недавно появилась информация о том, что так называемые депутаты всех уровней Приднестровья планируют просить российского диктатора Владимира Путина присоединить регион к составу России во время съезда 28 февраля. Как писал Институт изучения войны (ISW), представители непризнанной "власти" могут организовать фейковый псевдореферендум.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов со своей стороны отмечал, что "ПМР" не планирует присоединяться к составу Российской Федерации.

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