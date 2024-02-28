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Спецпредставитель Китая в марте посетит Украину и страны ЕС

Среда 28 февраля 2024 09:28
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Спецпредставитель Китая в марте посетит Украину и страны ЕС Фото: спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину, РФ и несколько стран Европы для решения военного "конфликта". Его визит состоится в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

"Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, начиная со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Китай и "формула мира" Украины

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

Ранее член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Китай должен быть вовлечен в усилия, направленные на прекращение войны между Украиной и Россией.

Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в саммит мира.

Однако в МИД Китая не посетили форум по формуле мира, и не ответили, почему Пекин не принимал участия в заседании. В то же время, там заявили, что Китай поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".

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