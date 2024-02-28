Албания хочет открыть посольство в Киеве в ближайшее время, - Кулеба

Албания планирует уже в ближайшее время запустить работу своего посольства в Киеве. Это укрепит отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

Кулеба рассказал, что в ходе своего первого визита в Албанию он встретился с коллегой Игли Хасани.

"Албания планирует в ближайшее время открыть свое посольство в Киеве. Я высоко ценю это решение, которое значительно укрепит наши двусторонние связи", - добавил глава украинского МИД.

Визит Зеленского в Албанию

Напомним, сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию.

Глава государства уже встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой. Во время встречи Зеленский и Рама подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Также в Албании проходит саммит "Украина - Юго-Восточная Европа".