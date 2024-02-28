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НБУ резко снизил официальный курс доллара

Украина, Среда 28 февраля 2024 15:44
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НБУ резко снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 22 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,2077 гривен за 1 доллар (-0,2172 грн).

НБУ резко снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,2968 гривен за 1 евро (-0,4211 грн).

НБУ резко снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 23 копейки до 38,16-38,18 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,65 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в марте ситуация на валютном рынке Украины в базовых вещах будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

По его словам, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением.

Курсовые изменения будут происходить ежедневно, курсы могут как расти, так и снижаться. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.

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