Глава Еврокомиссии предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины

Европейский союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. В частности, на покупку военного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президентскую Еврокомиссию Урсулу фон дер Ляйен, которую цитирует The Guardian.

Соответствующее заявление она сделала сегодня на заседании в Европейском парламенте в Страсбурге, 28 февраля.

" Пора начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины", - сказала она, призывая ЕС делать больше в оборонной политике.

Президент Еврокомиссии добавила: "Не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.