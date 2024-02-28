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Впервые с 2021 года. Стоимость Биткоина выросла до 60 тысяч долларов

Среда 28 февраля 2024 15:53
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Впервые с 2021 года. Стоимость Биткоина выросла до 60 тысяч долларов Фото: стоимость Биткоина выросла до 60 тысяч долларов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Цена Биткоина выросла до 60 тысяч долларов. Последний раз такая стоимость была зафиксирована в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, в этом году самая популярная и дорогостоящая криптовалюта выросла в цене более чем на 40%.

Этому способствовал успешный запуск американских биржевых фондов биткоинов, которые привлекли более 6 миллиардов долларов с момента начала торгов 11 января.

Исторический максимум стоимости Биткоина был установлен в ноябре 2021 года - тогда криптовалюта стоила 69 тысяч долларов.

С начала прошлого года стоимость биткоина выросла более чем в три раза, восстановившись после падения на 64 % в 2022 году.

Прогноз на Биткоин

Напомним, еще в сентябре прошлого года инвестиционный фонд Pantera Capital обнародовал новый прогноз для самой популярной криптовалюты - биткоина.

Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет монета стремительно вырастет в цене.

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