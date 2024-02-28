"Закрытие границы не упоминалось". Украина и Польша провели переговоры о деблокаде

Представители Украины и Польши сегодня, 28 февраля, провели переговоры о деблокаде границы. Опция приостановления торговли не упоминалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на торгового представителя Украины Тараса Качку в Facebook .

Он рассказал, что встретился с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Гетьманом и министром сельского хозяйства Чеславом Секерским. Переговоры длились 4 часа.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением, как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно", - отметил Качка.

По его словам, предложения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по деблокаде границы являются важными для того, чтобы выстроить взаимопонимание.

"За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как достаточно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск - это было бы очень болезненным решением для наших экономик", - рассказал торговый представитель.

Он уточнил, что прекращение торговли, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов, даже на день - это слишком болезненно. И это не говоря о транзите.

"Пока без деталей, но конструктивное решение возможно. Поэтому всех поощряю полностью и внимательно прочесть заявление Дональда Туска - со всеми элементами риторики и пунктуации. Новостные заголовки могут ввести в заблуждение. В эту минуту как никогда - будем сохранять спокойствие и упорно трудимся", - отметил Качка.

Что сказал Туск

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Украина с Польшей "ведут переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами".

Он отметил, что такое решение будет болезненным. Но его готовы принять при согласовании с Киевом, чтобы не возникало лишнего напряжения между странами.

Стоит заметить, что польские фермеры блокируют границу с Украиной уже несколько недель. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт нашей страны.

Фермеры требуют, чтобы польское правительство расширило ограничения на импорт из Украины на ряд товаров. Сейчас действует запрет только на зерно.