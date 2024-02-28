Украина получила 760 млн долларов гранта от Японии и Норвегии

Украина получила 760 млн долларов от Японии и Норвегии на безвозвратной основе. Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Украина получила:

465 млн долларов от Японии;

295 млн долларов от Норвегии.

Средства будут направлены на:

компенсацию расходов Госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны;

на пенсионные выплаты;

выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

оплату труда педагогов.

"С начала полномасштабного вторжения правительства Японии и Норвегии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность. Помощь международных партнеров является критически важной для финансирования социальной сферы Украины во время войны. Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время", - заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

В течение 2024 года Украина уже получила около 1.2 млрд долларов внешней внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.

Помощь Украине от Японии

По словам замминистра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также ожидается, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.