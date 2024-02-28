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Польша и Украина ведут переговоры о временном закрытии границы для торговли товарами, - Туск

Среда 28 февраля 2024 16:16
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Польша и Украина ведут переговоры о временном закрытии границы для торговли товарами, - Туск Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Представители Польши и Украины ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам Туска, тема закрытия границ также будет подниматься во время встречи с фермерами. Он отметил, что уже была попытка ограничить поступление сельскохозяйственной продукции из Украины. То есть, чтобы без пошлин могло входить столько, сколько в среднем в 2022-2023 годах.

Однако в Брюсселе Польша планирует предложить, чтобы референтным периодом было не 22/23 года, а время до войны.

"Чтобы лимиты были более ограничительными, то есть, чтобы они не угрожали польским производителям", - пояснил он.

По его словам, также ведутся переговоры с украинской стороной о "временном закрытии границы для обмена товарами".

"Известно, что это будет временным и взаимно болезненным решением. Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", - заявил Туск.

Блокада границы с Украиной

Следует отметить, что польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики. Это очень усложняет украинский экспорт.

Фермеры требуют, чтобы, кроме запрета на импорт украинского зерна в Польшу, власти также запретили ввозить фрукты, яйца и мясо.

Это объясняется тем, что импорт украинских товаров оказывает влияние на цены на внутреннем рынке.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил план по пяти пунктам, чтобы деблокировать польскую границу.

Глава правительства также отмечал, что если проблему не решат, то Украина введет зеркальные меры.

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Дональд Туск Польша Граница с Украиной
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