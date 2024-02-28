Тарифы, пенсии, субсидии: каких изменений ждать украинцам в марте

Пенсии в Украине вырастут уже в марте после индексации. На повышение могут рассчитывать пенсионеры с "минималкой". Субсидии будут выплачиваться без изменений до конца отопительного сезона. На тот же период зафиксированы отдельные тарифы на коммуналку.

При подготовке использовались публикации портала ПФУ, постановление Кабмина №185, сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram, проект постановления Кабмина на сайте Федерации профсоюзов Украины, заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Подробнее о ситуации с пенсиями, субсидиями и стоимостью услуг ЖКХ в марте – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Индексация 2024. Кому и на сколько повысят пенсии

С 1 марта в Украине пройдет ежегодная индексация пенсий. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, выплаты вырастут почти на 8% – в среднем на 322 грн. После перерасчета средний размер пенсии составит 5 717 грн.

Коэффициент индексации в 2024 году составляет 1,0796. Этот показатель учитывает инфляцию и повышение средней заработной платы за прошлый год.

Размер повышения не может быть менее 100 грн и больше 1 500 грн.

Индексацию проведут для 10 млн украинцев:

не работающие пенсионеры;

пенсионеры силовых ведомств;

"чернобыльцы" с инвалидностью;

получатели пенсий по инвалидности среди военнослужащих;

получатели пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья на производстве или профессионального заболевания;

получатели пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленные реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке в размере 4200 грн.

государственные служащие, работники органов местного самоуправления, депутаты и учёные на пенсии.

Отметим, автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа будет произведен с 1 апреля 2024 года.

Фото: пенсии в марте вырастут в среднем на 322 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минимальная пенсия вырастет. Как влияет на размер выплат возраст и стаж

В следующем месяце вместе с индексацией повысят пенсии на основании увеличения размера прожиточного минимума в Украине.

Хотя этот показатель изменился с 1 января 2024, в одном из заключительных положений закона о Госбюджете было отмечено, что перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума состоится одновременно с ежегодной индексацией.

Для нетрудоспособных лиц прожиточный минимум с нового года установлен на уровне 2361 грн. На этом основании с 1 марта 2024 увеличатся следующие выплаты:

доплаты за сверхурочный стаж для неработающих пенсионеров – с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год;

за каждый дополнительный год; индивидуальные надбавки и доплаты к пенсии;

минимальные пенсионные выплаты для лиц с небольшим стажем – с 2 520 грн до 2 725 грн ;

; максимальная пенсия – с 20 930 грн до 23 610 грн.

Возраст пенсионера и приобретенный страховой стаж влияют на размер выплат. С 1 марта будут гарантированы следующие минимальные выплаты:

неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30/35 лет у женщин и мужчин соответственно) – пенсия не может быть ниже 3 370 грн .

. пенсионеры до 70 лет с имеющимся стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин – пенсия не может быть ниже 2 980 грн .

. пенсионеры от 70 до 80 лет при наличии стажа 30/35 лет – пенсия не может быть ниже 3 240 грн .

. пенсионеры от 70 лет у которых стажа менее 30/35 лет – минимальная пенсия исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 240 грн .

. пенсионеры от 75 до 80 лет с приобретенным стажем 20 лет для женщин и 25 лет у мужчин – пенсия не может быть ниже 3 240 грн .

. пенсионеры от 80 лет со стажем 20/25 лет – пенсия не может быть ниже 3 370 грн.

Субсидии. Получить льготу будет легче?

В марте продолжится отопительный сезон, а с ним и выплаты субсидий, которые были назначены на период с октября 2023 года по апрель 2024 года.

Право на компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ от государства имеют домохозяйства, тратящие более 15% ежемесячного совокупного дохода на коммуналку.

Кроме того, в нынешнем отопительном сезоне действует экспериментальный проект субсидий для граждан на твердое печное бытовое топливо (дрова и уголь).

Фото: субсидии будут действовать до конца отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Кабмине ранее отчитывались, что расходы на субсидии гражданам в бюджете 2024 увеличены на 25% – на жилищно-коммунальные субсидии было заложено 49,9 млрд грн для 3,2 млн украинских семей.

Получателей субсидий может стать больше, ведь правительство планирует смягчить условия оказания помощи. Новое правило касается увеличения допустимой суммы задолженности.

В настоящее время субсидию назначают, если у домохозяйства нет задолженности за коммуналку или же просроченная более 3 месяцев задолженность не превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов (680 грн) за все услуги. В проекте нового постановления о правилах назначения субсидии говорится, что допустимая задолженность домохозяйства не может быть выше 680 грн за одну коммунальную услугу.

Тарифы ЖКХ. Будет ли повышение?

На период военного положения в Украине введен мораторий на часть тарифов ЖКХ, при этом отдельные услуги могут подорожать уже в скором времени.

Своим постановлением Кабмин запретил повышение стоимости горячей воды, централизованного отопления и газа во время действия военного положения и еще полгода после его отмены.

Мораторий не распространяется на услуги поставки холодной воды и электроэнергии, поэтому их стоимость не является фиксированной.

Электроэнергия

Цена на свет во время войны уже выросла на 70% и составляет 2,64 грн/кВт-ч. Однако есть возможность экономить на "ночном" тарифе – для владельцев двухзонных счетчиков 1 киловатт-час стоит 1,23 грн.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, возможность дальнейшего повышения стоимости электроэнергии для населения не рассматривалась. Текущие тарифы будут действовать как минимум до конца апреля 2024 – до завершения отопительного сезона.

Фото: тарифы на коммуналку в марте не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)

Холодная вода

Стоимость услуг холодного водоснабжения за время войны пытались повысить несколько раз. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планировала поэтапно установить для водоканалов страны новые тарифы, которые в среднем на 30% выше текущих (например, для Киева новый тариф предлагали в размере 40,77 грн/куб.м с 1 апреля 2024 вместо нынешнего 30,38 грн/куб.м).

Необходимость этого шага обосновывали повышением стоимости электроэнергии как составляющей тарифа на воду. Из-за критики власти уже принятое решение НКРЭКУ в 2023 году отменили, однако Комиссия снова возвращается к этому вопросу. Проект повышения тарифов на воду планируется вынести на рассмотрение на следующих заседаниях.