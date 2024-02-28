Рельеф местности поможет сдержать продвижение россиян под Авдеевкой, - ВСУ

Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия в эфире "Радио Свобода".

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", - сказал спикер.

Он отметил, что российские войска были заблокированы в окрестностях и на подходе к населенному пункту Орловка. Там оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, используя технику - артиллерию, минометы, авиацию и FPV-дроны.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника - возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", - заявил Лиховий.

скриншот deepstatemap.live

По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов Третьей отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, они помогают ВСУ защищаться от пехоты и артиллерии РФ. Но от вражеских управляемых авиабомб пока защиты нет.

Бои в районе Авдеевки

Российские захватчики пытались захватить Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация на этом направлении стала критической. Украинские военные вышли из Авдеевки. Известно, что несколько украинских бойцов попали в плен во время отхода сил.

Российские войска продолжают давить на этом направлении. Так, 26 февраля ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

Уже 27 февраля стало известно, что украинские защитники совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Подробнее о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки - в материале РБК-Украина.