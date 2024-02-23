Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Вооруженные силы Украины будут готовить новое контрнаступление в будущем, США и ЕС ввели новые санкции против России, а Дания предоставила нашей стране гарантии безопасности.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Обстрел Украины

В ночь на 23 февраля россияне выпустили по Украине 31 "Шахед", а также три зенитные ракеты С-300, ракету Х-31П и две Х-22. Силы ПВО сбили 23 дрона, но были попадания.

В Днепре "Шахед" попал в девятиэтажку. В результате удара разрушены два последних этажа дома. Пострадали не менее восьми человек. Один человек погиб.

В Одессе один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и вызвал разрушение и пожар. Погибли три человека.

Новое контрнаступление

Президент Владимир Зеленский в интервью FOX News заявил, что Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но первоочередная задача 0 это оборона.

Что еще Зеленский рассказал FOX News возле линии фронта - читайте по ссылке.

Аудит армии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский проводит аудит армии. По его словам, были обнаружены 8 тысяч военных, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте".

Вероятная атака РФ 24 февраля

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что россияне могут устроить обстрел на годовщину войны. Тем не менее, он подчеркивает, что точной информации нет, но украинцы не должны расслабляться.

Планы РФ по снарядам

По данным украинской разведки, Россия в этом году планирует произвести около 3 млн артиллерийских снарядов. В прошлом году, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, РФ произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

Украина

Гарантии безопасности от Дании

Сегодня в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Она вместе с президентом Владимиром Зеленским во Львове подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подробнее о содержании соглашения - по ссылке.

Демобилизация срочников

Верховная рада приняла закон, предложенный главой государства, по демобилизации срочников. Документ устанавливает, что срочники увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Индексация пенсий

Кабмин принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев.

Пенсии повысят почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен.

F-16

Истребители F-16 от Дании могут попасть в Украину к лету этого года. Такую надежду выразила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Она также объяснила такую задержку с поставкой самолетов.

Правительство на границе с Польшей

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с представителями правительства прибыли на границу с Польшей, как ранее анонсировал президент Зеленский. Однако польская сторона проигнорировала предложение встречи для разрешения кризиса.

Также Шмыгаль предложил Польше план из 5 шагов для разблокирования границы между странами.

Украина и Дания анонсировали форумы

Украина и Дания договорились о проведении двустороннего форума оборонных индустрий, а также инвестиционного форума. Об этом на пресс-конференции после встречи с датским премьером заявил Зеленский.

Мир

Второй инцидент с зерном в Польше

Сегодня стало известно, что в Польше на железной дороге неизвестные раскрыли три зерновоза и высыпали украинский рапс. Это был транзитный груз, направлявшийся в Германию.

Санкции США, ЕС и Канады

США ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального. В список внесите еще 500 физических и юридических лиц.

Также сегодня официально ЕС принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

О новом санкционном пакете против России объявила сегодня и Канада. Под ограничения попали оборонные заводы и помощник Путина.

Заявление Байдена о войне

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс, призвав продолжить финансирование помощи Украине. Речь идет о выделении 60 млрд долларов для нашей страны.

Заседание Генассамблеи ООН

Генеральная ассамблея ООН собралась на заседание ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В заседании приняли участие представители 64 государств, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия обходит санкции

Издание Nikkei узнало, что Россия через китайскую компанию импортирует компоненты для производства танков, произведенные в Японии и на Тайване.