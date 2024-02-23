Россия планирует изготовить почти 3 млн артснарядов в течение года, - ГУР

В прошлом году Российская Федерация изготовила около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в этом году хотят выйти на количество - 2,7 млн.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша оценка такова: россияне изготовили в прошлом году - просто выполнили государственный оборонный заказ - это около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм, 152 мм. Но это планы. Посмотрим, будут ли они осуществлены", - сказал Скибицкий.

Скибицкий добавил, что озвученные объемы требуют модернизации производства, и важную роль в противостоянии этому играют санкции.

"Мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, на материалы, из которых производят электронные чипы, микросхемы и тому подобное. Поэтому это очень широкий спектр, в этом направлении сейчас работает и Главное управление разведки, и все наше разведывательное сообщество. Это касается всего, что связано с производством вооружения. И я уже не говорю о количестве предприятий, которые Россия привлекла в производство", - отметил генерал-майор.

Он отметил, что десятки предприятий, компаний связаны с производством того или иного боеприпаса, или вида вооружения и техники.

Новые санкции ЕС против России

Напомним, 21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.

А уже сегодня ЕС принял 13-й пакет санкций против России.

Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета санкций против РФ. Ограничения хотели утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, что, собственно, и произошло.

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