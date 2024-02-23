Официально. Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина подписала с Данией соглашение о безопасности. Это первая страна за пределами G7, предоставившая гарантии безопасности Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву в Facebook.

Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Жолква отмечает, что в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд на поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.

Фото: Мэтте Фредериксен и Владимир Зеленский (facebook.com/igor.zhovkva)

Особенности соглашения

Соглашение содержит классические положения о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности. Кроме этого, есть мощный военный блок.

Жолква отмечает, что Дания обязуется поддерживать коалицию по F-16, в частности, предоставить самолеты, боеприпасы, тренажеры, а также поддерживать долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Также речь идет о развитии морского флота, разминировании, предоставлении беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.

Срок действия соглашения - десять лет, как и других соглашений, которые уже заключила Украина.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой позже присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также ведутся переговоры с Канадой, Италией и другими странами.