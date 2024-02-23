Жога, губернаторы РФ и министр обороны КНДР. Стало известно, кто попал в список санкций ЕС
Архивное фото: Артем Жога и Владимир Путин (рос СМИ)
Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении ряда губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Европейского союза.
Оккупационные чиновники и коллаборанты
ЕС ввел санкции против:
- председателя "парламента ДНР" Артема Жоги;
- главы "правительства Херсонской области" Андрея Алексеенко,
- "министра труда и социальной политики" Аллы Бархатновой,
- "министра промышленности" Семена Машкауцана;
- в.и.о. "министра здравоохранения области" Артыша Сата; "министра образования" Алексея Галченкова;
- "министра информационной политики" Евгения Брыкова; "министра образования, науки и молодежи Республики Крым" Валентины Лаврик;
- заместителя председателя крымского "Государственного совета" Владимира Бобкова;
- главы "администрации города Евпатория" Елены Демидовой;
- "судьи Киевского районного суда" города Симферополя Ольги Кузнецовой.
Российские губернаторы
Под санкции попали:
- губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Наталья Комарова;
- губернатор Пензенской области Олег Мельниченко;
- губернатор Рязанской области Павел Малков;
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
- губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Под ограничения попали чиновники из других стран
- министр обороны КНДР Кан Сун Нам;
- генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов;
- председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов;
- член паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.
Новые санкции ЕС против России
21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.
Сегодня Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.