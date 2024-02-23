Жога, губернаторы РФ и министр обороны КНДР. Стало известно, кто попал в список санкций ЕС

Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении ряда губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Европейского союза .

Оккупационные чиновники и коллаборанты

ЕС ввел санкции против:

председателя "парламента ДНР" Артема Жоги;

главы "правительства Херсонской области" Андрея Алексеенко,

"министра труда и социальной политики" Аллы Бархатновой,

"министра промышленности" Семена Машкауцана;

в.и.о. "министра здравоохранения области" Артыша Сата; "министра образования" Алексея Галченкова;

"министра информационной политики" Евгения Брыкова; "министра образования, науки и молодежи Республики Крым" Валентины Лаврик;

заместителя председателя крымского "Государственного совета" Владимира Бобкова;

главы "администрации города Евпатория" Елены Демидовой;

"судьи Киевского районного суда" города Симферополя Ольги Кузнецовой.

Российские губернаторы

Под санкции попали:

губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Наталья Комарова;

губернатор Пензенской области Олег Мельниченко;

губернатор Рязанской области Павел Малков;

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;

губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Под ограничения попали чиновники из других стран

министр обороны КНДР Кан Сун Нам;

генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов;

председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов;

член паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

Новые санкции ЕС против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Сегодня Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.