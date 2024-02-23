ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жога, губернаторы РФ и министр обороны КНДР. Стало известно, кто попал в список санкций ЕС

Пятница 23 февраля 2024 16:25
UA EN RU
Жога, губернаторы РФ и министр обороны КНДР. Стало известно, кто попал в список санкций ЕС Архивное фото: Артем Жога и Владимир Путин (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении ряда губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Европейского союза.

Оккупационные чиновники и коллаборанты

ЕС ввел санкции против:

  • председателя "парламента ДНР" Артема Жоги;
  • главы "правительства Херсонской области" Андрея Алексеенко,
  • "министра труда и социальной политики" Аллы Бархатновой,
  • "министра промышленности" Семена Машкауцана;
  • в.и.о. "министра здравоохранения области" Артыша Сата; "министра образования" Алексея Галченкова;
  • "министра информационной политики" Евгения Брыкова; "министра образования, науки и молодежи Республики Крым" Валентины Лаврик;
  • заместителя председателя крымского "Государственного совета" Владимира Бобкова;
  • главы "администрации города Евпатория" Елены Демидовой;
  • "судьи Киевского районного суда" города Симферополя Ольги Кузнецовой.

Российские губернаторы

Под санкции попали:

  • губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Наталья Комарова;
  • губернатор Пензенской области Олег Мельниченко;
  • губернатор Рязанской области Павел Малков;
  • губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Под ограничения попали чиновники из других стран

  • министр обороны КНДР Кан Сун Нам;
  • генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов;
  • председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов;
  • член паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

Новые санкции ЕС против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Сегодня Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Беларусь Санкции против России Война в Украине
NEWS
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров