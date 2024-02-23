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Украина будет готовить новое контрнаступление и операции, - Зеленский

Украина, Пятница 23 февраля 2024 11:48
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Украина будет готовить новое контрнаступление и операции, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это сейчас первая очередная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Fox News.

Глава государства отметил, что оборона - это большая задача и вызов в войне с такой большой страной, как Россия.

Комментируя вопрос контрнаступления в 2023 году и ожиданий того, что он должен быть более эффективным, Зеленский сказал, что в первую очередь нужно думать о жизни военных, потому что в случае потери солдат Украина потеряет все.

"Оборона - это задача номер один. Будем продолжить нашу успешную историю в Черном море. Я не буду глубоко вдаваться в детали, но мы готовим некоторые сюрпризы для России. Это очень важно. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, тоже очень важно. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новые операции. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - заявил президент.

Зеленский на вопрос о том, было бы контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила оружие, призвал не вспоминать о прошлом, а думать о настоящем. Он добавил, что Украина нуждается в системах для ПВО Patriot, дальнобойного оружия и тому подобное.

По мнению главы государства, сейчас ситуация на фронте не справедлива, силы не равны.

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики захватили Авдеевку после месяцев тяжелых боев, а также усилили атаки в районе Купянска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у России нет сил, чтобы захватить Луганскую и Донецкую области.

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