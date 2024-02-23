РФ била по Украине ночью дронами и ракетами: в Воздушных силах рассказали об сбитых целях

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командовани Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что всего россияне запустили по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

"Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - передали защитники неба.

Российская воздушная атака в ночь на 23 февраля

Напомним, в четверг вечером в Украине была объявлена воздушная тревога центральных и южных областей из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Позже в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты для ударов по Одесской области применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации, с акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22.

Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Сначала были данные об одном погибшем, и также сообщалось, что внутри еще могли находиться люди. Позже стало известно, что количество жертв в Одессе увеличилось до трех человек.

Добавим, после полуночи в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области. Позже взрывы также прогремели в Днепре.

Местные власти уже под утро сообщили, что в Днепре из-за попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку число пострадавших в целом достигло восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.