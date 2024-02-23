Канада ввела новые санкции против РФ: под ограничениями оборонные заводы и помощник Путина
Канада сегодня, 23 февраля, ввела новые санкции против России. Под ограничения попал ряд оборонных заводов, морской порт и помощник диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.
Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц. Отмечается, что эти санкции сосредоточены на отраслях, которые влияют на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.
Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую армию с помощью финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.
Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.
Кто конкретно попал под ограничение:
- гендиректор "Военторга" Владимир Павлов;
- помощник диктатора Игорь Левитин;
- братья Сергей и Николай Саркисовы.
Канада ввела ограничения против оборонных предприятий
Под ограничения попали:
- "Информационные спутниковые системы имени Решетнева";
- Авиакомплекс Ильюшина;
- "АльфаСтрахование";
- Новороссийский морской порт;
- "Военторг";
- Парк культуры и отдыха ВС РФ;
- корпорация "Вымпел";
- "Русские Вертолетные Системы";
- Завод "Красное Знамя";
- Ярославский судостроительный завод;
- АО "Тульский патронный завод";
- "Алмаз-Антей".
Ужесточение санкций против России
Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 февраля, ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.
Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.
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