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В результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре есть погибший

Днепр, Пятница 23 февраля 2024 16:38
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В результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре есть погибший Фото: в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре есть погибший (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В Днепре из-за российского удара дроном-камикадзе "Шахед" по многоэтажке известно по меньшей мере об одном погибшем. Его тело достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире", - написал Лысак.

Фото: разбор завалов после удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Он выразил сочувствие близким погибшего.

При этом, по словам главы ОВА, поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара, продолжаются.

Удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, сегодня, 23 февраля, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе “Шахед”.

Один из беспилотников ударил по многоэтажке в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, из-за чего разрушены верхние этажи.

Было известно, что в результате атаки россиян есть пострадавшие, но о погибших не сообщалось.

Более детально о последствиях удара - в материале РБК-Украина.

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