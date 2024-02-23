Шмыгаль представил на границе с Польшей план из пяти шагов для деблокады КПП

Украина разработала "План взаимопонимания" из пяти шагов, который нацелен на деблокаду границы с Польшей. В частности, предлагается создать трехсторонний штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе поездки на границу с Польшей.

Первый шаг

По словам премьера, Украина соглашается с ограничениями, которые предложила ввести Европейская комиссия насчет аграрного экспорта. Меры представили вместе с продлением беспошлинной торговли между Евросоюзом и нашей страной.

Речь, в частности, идет о таких товарах, как мясо птицы, яйца и сахар.

"Украина экспортирует в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, возвращаются ограничения", - объяснил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина готова продолжить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса в Польшу. Без разрешения Варшавы товары не будут отправлять в страну.

Второй шаг

Шмыгаль рассказал, что Украина хочет предложить ЕК провести неотложный скрининг кластеров аграрной политики и транспорта. Это необходимо, чтобы снять манипуляции о качестве украинской продукции.

Такой скрининг нужно начать уже с 4 марта.

Также, как уточнил глава Кабмина, Украина хочет полной либерализации торговли с ЕС.

Третий шаг

Шмыгаль заявил, что Украина хочет предложить польскому правительству принять общее обращение к ЕК с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

За 11 месяцев прошлого года страна-агрессор продала в Европу агропродукцию стоимостью 2,5 млрд евро.

При этом объем российского экспорта продовольствия в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом.

"Российский экспорт продовольствия в ЕС растет во время войны! Это не нормально и это нужно остановить!" - подчеркнул премьер.

Также, по его словам, наша страна планирует предложить ЕК ввести дополнительные ограничения и усиленный мониторинг на аграрный импорт из третьих стран, поскольку вопрос не в Украине и "справедливо оглянуться вокруг".

Украина также обращается к ЕК с просьбой о запуске совместного контроля на границе Украины и стран ЕС, а также расширении пилотного проекта насчет обмена пошлинной информацией.

Четвертый шаг

Шмыгаль рассказал, что наша страна предлагает создать трехсторонний штаб: Украина, Польша и Еврокомиссия под сопредседательством аграрных министерств Украины и Польши и представителя ЕК. К работе хотят привлечь украинские и польские аграрные ассоциации.

Такой штаб должен работать круглосуточно и решать все недоразумения между странами.

Глава правительства подчеркнул, что наша страна готова говорить с польскими фермерами и польскими чиновниками.

Пятый шаг

Как отметил Шмыгаль, блокада польской границы угрожает нацбезопасности Украины.

Он отметил, что благодарен польскому правительству за позицию насчет обеспечения пропуска через границу боеприпасов, военного оборудования, гумпомощи и медицинских средств.

"Считаем, что такой подход должен быть распространен на критически необходимое Украине горючее", - уточнил премьер.

Шмыгаль ожидает, что решение в вопросе пропуска через границу других товаров найдет трехсторонний штаб. Поскольку сейчас на границе стоят более 9 тысяч грузовиков и вопрос нужно срочно решать.

"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта - даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши. В противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска", - подчеркнул глава правительства.

Блокада границы с Польшей

Напомним, недавно польские фермеры возобновили блокаду всех пунктов пропуска на границе с Украиной.

Такие действия значительно усложняют экспорт нашей страны.

Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.