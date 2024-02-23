Генассамблея ООН собралась ко второй годовщине вторжения РФ в Украину: трансляция

В пятницу, 23 февраля, Генеральная ассамблея ООН проводит заседание по вопросу "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". В заседании принимают участие представители 64 государств.

От Украины на заседании присутствует глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Генеральная ассамблея ООН намерена обсудить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

Всего на заседании выступят представители 64 государств. А примут участие по меньшей мере 25 министров из разных стран мира. Она началась в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.

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