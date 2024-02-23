Кабмин утвердил размер индексации пенсий с 1 марта: сколько будут платить

Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

"Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривен, а средняя пенсия вырастет до 5 717 гривен", - сказал он.

Шмыгаль пояснил, что размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

"Индексация коснется более 10 миллионов наших граждан: 9,5 млн гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч чернобыльцев", - сказал он.

Премьер также сообщил, что с 1 апреля будет автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа.

"Также в 2024 году, второй раз подряд, будет осуществлена индексация самых низких пенсий", - добавил Шмыгаль.

Индексация пенсий

Напомним, согласно проекту постановления Кабмина, индексацию пенсий в 2024 году планируется провести с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.

Индексация на 7,9% касается пенсий, назначенных до 2021 года. Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, составит 100 гривен.

Индексация с 1 марта будет проведена пенсионерам, уплачивавшим страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Кроме того, 1 июля будет проведена пенсия государственным служащим, работникам органов местного самоуправления, депутатам и ученым.