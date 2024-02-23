США ввели санкции против платежной системы "Мир", банков и посла РФ в Беларуси: полный список

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 февраля, ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Самый большой пакет санкций за время войны

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц.

"Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных со времени полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в заявлении.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке способности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обхода.

Физические лица

Под ограничения США попали:

посол РФ в Беларуси Борис Грызлов;

госсекретарь "Союзного государства" Дмитрий Мезенцев;

министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;

гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов;

глава "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев;

генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов;

начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

гендиректор по новым производствам АО "Особая экономическая зона ППТ "Алабуга" Сергей Алексеев;

член ЧВК "Вагнера" Андрей Трошев;

депутат парламента Молдовы Марина Таубер;

гражданин Молдовы Валерий Копейчин;

директор белорусского АО "558 Авиационный ремонтный завод" Павел Пинигин.

Юридические лица

Вашингтон ввел санкции против российского акционерного общества "Особая экономическая зона промышленного производства "Алабуга", которое поддерживает контракты с российскими военными на сборку дронов "Герант-2", отправленных из Ирана, одновременно увеличивая отечественные производственные мощности по производству многих компонентов для иранской армии.

Также Минфин США нацелился на основную финансовую инфраструктуру России. Под ограничения попало акционерное общество "Национальная система платежных карт" которое является государственным оператором российской национальной платежной системы "Мир".

Кто еще попал под санкции:

производитель автомобилей бренда Aurus;

Росгеология;

"Газпром космические системы";

"Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге;

IT-компании "Т1" и "Ред Софт";

судостроительный комплекс "Звезда";

частная оружейная компания Lobaev Arms;

СПБ банк и банк "Авангард";

золотодобывающая компания "Южуралзолото".

Уклонение от санкций

Кроме физических и юридических лиц, находящихся в России, в Минфине США продолжают преследовать лиц за пределами РФ, которые способствуют, организуют, участвуют и иным образом поддерживают передачу критически важных технологий и оборудования на российскую военно-промышленную базу.

В сегодняшний санкционный список попали экспортеры из третьих стран и переправщики технологий, оборудования и запчастей в Россию, экспедитора, который занимается поставками оружия в Россию, а также транснациональную сеть по отмыванию денег, способствующую незаконному перемещению продукции российского происхождения.

Всего сегодня под ограничения попали 26 юридических и физических лиц из третьих стран в 11 странах, включая Китайскую Народную Республику, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты и Лихтенштейн.

Санкции США против России

Недавно в США анонсировали новый пакет санкций против России. Ограничения должны были касаться ее оборонной промышленности и призваны сократить экспортный потенциал.

В Госдепартаменте США сообщили, что санкции будут носить "сокрушительный характер ".

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что страна ввела масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.