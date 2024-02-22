Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В Украине собираются демобилизовать срочников, Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов, а президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию и форум по войне.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Удар ВСУ по полигону с оккупантами

Украинские военные ударили по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила это. По ее словам, ликвидировано около 60 оккупантов.

Демобилизация срочников

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. Законопроектом предлагается уволить срочников в запас в сроки, определенные указом президента.

F-16 и удары по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина, получив истребители F-16, будет иметь право наносить удары по законным военным объектам в России.

Зеленский высказался об Авдеевке

По мнению президента Владимира Зеленского, для России захват Авдеевки - это наибольшее достижение за 9 месяцев войны. Украина за два года достигла больших результатов.

Украина

Пресс-конференция и форум на вторую годовщину войны

Офис президента анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля. Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, также пройдут панельные дискуссии.

Курс доллара

Курс доллара в обменных пунктах Украины замедлил рост. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,35 грн, евро по 41,50 грн.

По состоянию на 22 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,85 гривны, курс евро вырос на 15 копеек до 42,20 гривны.

Ставка Зеленского

Глава государства провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Обсудили ситуацию на Авдеевском и южных направлениях, вопрос истребителей F-16.

Новые назначения

Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Также президент сменил украинского посла в Азербайджане. Так, вместо Владислава Каневского был назначен экс-глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Встреча с послами

Зеленский провел встречу с послами иностранных государств и представителями международных организаций в Украине. Во время общения с дипломатами глава государства назвал три приоритетные задачи на 2024 год.

Мир

Помощь Дании

В Дании заявили о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет.

Также Дания анонсировала новый пакет помощи Украины на сумму около 250 млн долларов. Министр обороны Дании заявил, что первая партия истребителей F-16 поступит в Украину этим летом.

Санкции Великобритании

Британия ввела новые санкции против России ко второй годовщине вторжения в Украину. Лондон ввел более 50 новых санкций против физических и юридических лиц.

Ситуация на границе с Польшей

Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Как заявил польский премьер Дональд Туск, это позволит разблокировать границу для поставок военной и гуманитарной помощи, техники, боеприпасов.

50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility. Речь идет о выделении 50 млрд евро на четыре года.

Новый пакет помощи от Британии

Министр обороны Британии Грант Шаппс объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. В пакет, среди прочего, вошли противотанковые ракеты Brimstone.

Ракеты Taurus

Бундестаг одобрил резолюцию с призывом к правительству предоставить Украине дальнобойные ракетные системы. Как заявил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, речь идет о ракетах Taurus. Перед этим немецкий парламент отклонил подобную резолюцию, предложенную оппозицией.

Латвия

Парламент Латвии сегодня проголосовал за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Закон запрещает импорт или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в частности, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Навальный

Тело российского оппозиционера Алексея Навального показали его матери. Следователи сказали, что причины смерти известны и готовы все медицинские и юридические документы.