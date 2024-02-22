В Дании заявили о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности

Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Срок сделки - 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, которую цитирует DR.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может подчеркнуть, как важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа ", - сказала она.

Соглашение предусматривает, что Дания будет в течение 10 лет поддерживать Украину в военной и других сферах.

Отмечается, что соглашение о безопасности должно способствовать поддержке способности Украины защищаться от России и сдерживать вероятные нападения РФ в будущем.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой позже присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине при повторной агрессии РФ.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

В ходе визита в Европу президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией. Также ведутся переговоры с Канадой, Италией и другими странами.