Экс-глава "Укроборонпрома" получил новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, назначил нового посла в Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Отмечается, что президент подписал указ №86/2024.

В нем указывается о назначении Гусева Юрия Вениаминовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.

Юрий Гусев

Работал в различных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, был главой Херсонской областной государственной администрации. Директором "Укроборонпрома" он стал в декабре 2020 года.

В июне президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева.

Другие назначения Зеленского

Также сегодня президент назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова постоянным представителем нашей страны при международных организациях в Вене.