Зеленский назначил Джапарову постпредом Украины в Вене

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова стала постоянным представителем нашей страны при международных организациях в Вене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Назначить Джапарову Эмине Аяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - сказано в указе.

Что известно о Джапаровой

Стоит заметить, что Эмине Джапарова в 2006 году окончила с отличием Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет "Международные отношения".

С 2008 по 2010 год занимала должность атташе отделения социально-гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

С 2011 по 2015 год работала в украинских СМИ.

С 2015 по 2016 год - была советницей министра по вопросам информационной политики насчет Крыма.

С 2016 по 2019 год - первый заместитель министра информационной политики Украины.

В июне 2020 года Джапарову назначили первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Также в 2020 году указом президента Джапарова была назначена главой Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Напомним, ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.