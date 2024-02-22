Зеленский: для России захват Авдеевки - самое большое достижение за 9 месяцев войны

Для Российской Федерации взятие Авдеевки является самым большим достижением за девять месяцев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского главному политическому ведущему FOX News Брету Байеру.

Как отметил президент, за два года войны украинские воины:

освободили Харьковскую область;

разблокировали Черное море, что позволило вернуть зерновые маршруты;

уничтожили много кораблей российского флота.

"Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но... то, что было сделано, я считаю хорошей работой", - добавил Зеленский.

Он отметил, что единственным достижением и завоеванием страны-террориста за последние девять месяцев является Авдеевка. В то же время президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны России признаком "новой страницы" в войне.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В феврале Третья штурмовая бригада заявила, что ее военных передислоцировали в район города для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

По словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.