Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

Парламент Латвии сегодня, 22 февраля, проголосовал за запрет импорта сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Когда запрет вступит в силу

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в частности, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В аннотации к законопроекту не объясняется подробно определение срока запрета, но, вероятно, упоминается конкретная дата, чтобы закон также соответствовал принципу пропорциональности правового поля.

Россия не должна получать дополнительные доходы

В аннотации к поправкам объясняется, что Латвия как страна, граничащая с Россией, движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом общей политики санкций Европейского союза.

"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", - говорится в сообщении.

Изменения направлены на то, чтобы не дать государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные прибыли от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

Какая именно продукция попадет под запрет

Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в понимании этого закона являются продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.

В законе говорится о том, что правительство должно будет издать правила, которые будут определять, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты будет запрещено ввозить в Латвию.

Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другом государстве-члене ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость.

Запрет распространяется на ввоз для переработки за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции, а также на ввоз для конечного потребления.

Санкции против России

Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Также Совет ЕС продлил действие санкций против России за оккупацию некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины. Санкции будут действовать до 25 февраля 2025 года.

Вчера стало известно, что послы Европейского союза приняли новый пакет санкций против России.