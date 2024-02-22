Комитеты Европарламента дали "добро" на выделение 50 млрд евро для Украины
Профильные комитеты Европейского парламента поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility. Речь идет про выделение 50 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европарламента и депутата Европарламента Виолы фон Крамон.
"Ключевая бюджетная поддержка Украины была одобрена тремя парламентскими комитетами", - говорится в сообщении Европарламента в Twitter.
Уточняется, что общая мощность Фонда для Украины составляет 50 миллиардов евро для грантов, кредитов и гарантий, что показывает, что "ЕС поддерживает Украину столько, сколько потребуется".
Принятие такого решения подтвердила и депутат Европарламента Виола фон Крамон, отметив, что иностранный комитет Европарламента един в поддержке Украины.
"Мы только что одобрили UkraineFacility, финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. На пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь парламент вновь выразит солидарность с Украиной", - добавила она в Twitter.
Комитеты Европарламента дали "добро" на выделение 50 млрд евро для Украины (twitter.com/ViolavonCramon)
50 млрд евро для Украины от ЕС
В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.
1 февраля на саммите лидеров Европейского союза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В этот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро. Он подчеркнул, что финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.
Уже 14 февраля послы 27 стран Европейского Союза на встрече согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины объемом 50 млрд евро.
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