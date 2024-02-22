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Доллар замедлил рост: свежие курсы в обменниках

Украина, Четверг 22 февраля 2024 10:59
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Доллар замедлил рост: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины замедлил рост. Доллар на межбанке уже начал снижаться.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,85 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 42,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,35 гривен, евро по 41,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,52 - 38,59 грн/доллар (покупка-продажа) - падение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар третий день подряд обновил исторический максимум.

Официальный курс на 22 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,6237 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн). Курс евро составит 41,7213 гривен за 1 евро (+0,1792 грн).

Колебания курса

С октября 2023 года после перехода к режиму "управляемой гибкости" НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос примерно почти на 1 гривну.

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.

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