Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

В Україні збирають демобілізувати строковиків, Польща розблокує кордон для військових та гуманітарних вантажів, а президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Удар ЗСУ по полігону з окупантами

Українські військові вдарили по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила це. За її словами, ліквідовано близько 60 окупантів.

Демобілізація строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про демобілізацію військових строкової служби. Законопроектом пропонується звільнити строковиків у запас у строки, визначені указом президента.

F-16 і удари по Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна, отримавши винищувачі F-16, матиме право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Зеленський висловився про Авдіївку

На думку президента Володимира Зеленського, для Росії захоплення Авдіївки - це найбільше досягнення за 9 місяців війни. Натомість Україна за два роки досягла більших результатів.

Україна

Прес-конференція і форум на другу річницю війни

Офіс президента анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого. Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію, також відбудуться панельні дискусії.

Курс долара

Курс долара в обмінних пунктах України сповільнив зростання. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,35 гривні, євро по 41,50 гривні.

Станом на ранок 22 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,85 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 42,20 гривні.

Ставка Зеленського

Глава держави провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Обговорили ситуацію на Авдіївському та південних напрямках, питання винищувачів F-16.

Нові призначення

Зеленський призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Також президент змінив українського посла в Азербайджані. Так, замість Владислава Каневського був призначений екс-глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Зустріч з послами

Зеленський провів зустріч з послами іноземних держав та представниками міжнародних організацій в Україні. Під час спілкування з дипломатами глава держави назвав три пріоритетні завдання на 2024 рік.

Світ

Допомога Данії

У Данії заявили про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки, яка буде діяти протягом 10 років.

Також Данія анонсувала новий пакет допомоги України на суму майже 250 млн доларів. Міністр оборони Данії заявив, що перша партія винищувачів F-16 надійде в Україну цього літа.

Санкції Британії

Британія ввела нові санкції проти Росії до другої річниці вторгнення в Україну. Лондон запровадив понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як заявив польський прем'єр Дональд Туск, це дозволить розблокувати кордон для постачань військової та гуманітарної допомоги, техніки, боєприпасів.

50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility. Йдеться про виділення 50 млрд євро на чотири роки.

Новий пакет допомоги від Британії

Міністр оборони Британії Грант Шаппс оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До пакета, серед іншого, увійшли протитанкові ракети Brimstone.

Ракети Taurus

Бундестаг схвалив резолюцію з закликом до уряду надати Україні далекобійні ракетні системи. Як заявив голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв, мова йде про ракети Taurus. Перед цим німецький парламент відхилив подібну резолюцію, яку пропонувала опозиція.

Латвія

Парламент Латвії сьогодні проголосував за заборону імпорту сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з Росії та Білорусі, зокрема, якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з інших третіх країн.

Навальний

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального показали його матері. Слідчі сказали їй, що причини смерті відомі та готові всі медичні та юридичні документи.