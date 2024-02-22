В Дании анонсировали новый пакет помощи Украини и рассказали, когда ожидать F-16

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekstra Bladet.

Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула, что Дания - одна из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину.

По ее словам, Копенгаген потратил 33 миллиарда датских крон на поддержку

"Дания приняла еще один пакет помощи для Украины. Дания посылает очень четкий сигнал о том, что ее поддержка Украины непоколебима", - заявила она.

Фредериксен подчеркнула, что новый пакет помощи Украине будет стоить дорого.

"Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. То же самое касается и ряда других стран. Свобода имеет свою цену", - заявила премьер.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что стоимость нового пакета помощи составляет 1,7 миллиарда датских крон (около 247 млн долларов).

Он отметил, что инициатива осуществляется в сотрудничестве с другими союзниками, включая Нидерланды и Чехию. Министр также добавил, что предварительное финансирование военной поддержки выделено до 2028 года.

Поставки F-16

Помимо этого Поульсен заявил, что первая датская партия истребителей F-16 поступит в Украину этим летом. Однако, министр заявил, что не может точно сказать, когда это произойдет.

Помощь Дании

Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила нашей стране военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России.

Известно, что Дания уже предоставила Украине артиллерию, а также присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили гарантии безопасности и сотрудничество между странами.

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